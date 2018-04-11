МИД Австралии призвал Россию не стоять на пути расследования применения химоружия в Сирии

СИДНЕЙ , 11 апреля. / ТАСС /. Австралия призвала Россию не препятствовать расследованию применения химического оружия в Сирии . Об этом сообщила в среду министр иностранных дел Джули Бишоп.

"Мы призываем Россию не стоять на пути расследования использования химического оружия в Сирии", — цитирует главу австралийского МИД информационное агентство AAP. «Вчера [во вторник] мы предупредили посла России в Канберре о том, что ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН и не будет укрывать сирийский режим от расследования использования химического оружия, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — сообщила Бишоп.

В свою очередь посол РФ в Австралии Григорий Логвинов, беседуя в среду с корреспондентом ТАСС, заявил, что не подтверждает сообщений о том, что ему со стороны австралийского МИД делались какие-либо предупреждения по поводу позиции России в Совете Безопасности ООН в контексте ситуации в Сирии. «Никаких специальных обращений на этот счет ни ко мне, ни к посольству не было», — уточнил посол РФ.