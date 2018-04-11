МИД Австралии призвал Россию не стоять на пути расследования применения химоружия в Сирии 

СИДНЕЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Австралия призвала Россию не препятствовать расследованию применения химического оружия в Сирии. Об этом сообщила в среду министр иностранных дел Джули Бишоп.
"Мы призываем Россию не стоять на пути расследования использования химического оружия в Сирии", — цитирует главу австралийского МИД информационное агентство AAP. «Вчера [во вторник] мы предупредили посла России в Канберре о том, что ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН и не будет укрывать сирийский режим от расследования использования химического оружия, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — сообщила Бишоп.
В свою очередь посол РФ в Австралии Григорий Логвинов, беседуя в среду с корреспондентом ТАСС, заявил, что не подтверждает сообщений о том, что ему со стороны австралийского МИД делались какие-либо предупреждения по поводу позиции России в Совете Безопасности ООН в контексте ситуации в Сирии. «Никаких специальных обращений на этот счет ни ко мне, ни к посольству не было», — уточнил посол РФ.
Ранее во вторник США высказались против предложенного Россией проекта резолюции по Сирии, поскольку он якобы ставил под угрозу независимость расследования утверждений о применении химического оружия в Думе. «Представленный Россией проект резолюции не решает ничего, — утверждала на заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. — Этот проект просто призывает Организацию по запрещению химического оружия совершить поездку в сирийский город Дума с целью сбора фактов. Но миссия с целью сбора фактов уже отправилась в Думу, и она имеет мандат на сбор образцов».
Практически идентичную точку зрения высказала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.