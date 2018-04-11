Австралия поддержит возможный удар США по Сирии, сообщили СМИ

"Я не буду комментировать военные действия США. Но если США действительно нанесут авиаудары в ответ на это применение химического оружия против мирных жителей, Австралия поддержит любые действия, направленные взвешенно и пропорционально", — приводит издание слова Бишоп.

Как сообщает телеканал SBS, Бишоп также призвала Россию «не стоять на пути расследования применения химического оружия в Сирии». «Если Россия или другие участники, включая сирийский режим, считают, что они не причастны к этой атаке, им нет причины бояться независимого расследования, которого добиваются США», — сказала глава МИД Австралии.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

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