Ещё
Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия приняла решение защищать «чудовище» в лице президента Башара Асада, а не сирийский народ, передает ТАСС.
«И когда население Думы вместе с остальным мировым сообществом ждало, что Совет проголосует, на пути встала одна страна. История это отразит. История отразит, что в этот день Россия отдала предпочтение защите монстра, а не жизней сирийцев», — сказала американский дипломат.
По мнению Хейли, итоги нового голосования в Совбезе ООН свидетельствуют, что «некоторые страны решили отстаивать правду, подотчетность и правосудие для сирийского народа».
Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
В свою очередь, Россия представила на голосование проект резолюции о создании механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), который так же не был поддержан Совбезом.
Аргументы и Факты: последние новости
СМИ: Вашингтон может нанести серьезный удар по Сирии Генпрокуратура РФ обнародовала документы по делу Березовского Генпрокуратура РФ заявила о намерении обнародовать переписку с Мэй
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления452
Небо над Сирией опустело234
Британия отказалась участвовать в ударе по Сирии28
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей28
Украина арестовала еще одно российское судно838
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение