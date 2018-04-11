Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев

«И когда население Думы вместе с остальным мировым сообществом ждало, что Совет проголосует, на пути встала одна страна. История это отразит. История отразит, что в этот день Россия отдала предпочтение защите монстра, а не жизней сирийцев», — сказала американский дипломат.

По мнению Хейли, итоги нового голосования в Совбезе ООН свидетельствуют, что «некоторые страны решили отстаивать правду, подотчетность и правосудие для сирийского народа».

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии

В свою очередь, Россия представила на голосование проект резолюции о создании механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), который так же не был поддержан Совбезом.