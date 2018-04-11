Хейли: РФ решила защищать «чудовище», а не жизни сирийцев 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия приняла решение защищать «чудовище» в лице президента Башара Асада, а не сирийский народ, передает ТАСС.
«И когда население Думы вместе с остальным мировым сообществом ждало, что Совет проголосует, на пути встала одна страна. История это отразит. История отразит, что в этот день Россия отдала предпочтение защите монстра, а не жизней сирийцев», — сказала американский дипломат.
По мнению Хейли, итоги нового голосования в Совбезе ООН свидетельствуют, что «некоторые страны решили отстаивать правду, подотчетность и правосудие для сирийского народа».
Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
В свою очередь, Россия представила на голосование проект резолюции о создании механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), который так же не был поддержан Совбезом.