Названы самые частые нарушения среди чиновников

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В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях чиновниками антикоррупционного законодательства 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман в интервью газете «Известия» назвал число нарушений в области антикоррупционного законодательства в 2017 году.
По его словам, в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции было выявлено более 245 тыс. нарушений закона, которые были совершены представителями органов государственной власти различного уровня.
«Для устранения этих нарушений в 2017 году внесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 6 тыс. исков на общую сумму почти 16,5 млрд рублей», — добавил Буксман.
При этом он отметил, что в результате проведённых мероприятий более 70 тыс. лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а также было возбуждено 3,4 тыс. уголовных дел.
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