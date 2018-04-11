Названы самые частые нарушения среди чиновников

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях чиновниками антикоррупционного законодательства

По его словам, в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции было выявлено более 245 тыс. нарушений закона, которые были совершены представителями органов государственной власти различного уровня.

«Для устранения этих нарушений в 2017 году внесено 58,5 тыс. представлений, принесено 34 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено в суд более 6 тыс. исков на общую сумму почти 16,5 млрд рублей», — добавил Буксман.

При этом он отметил, что в результате проведённых мероприятий более 70 тыс. лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а также было возбуждено 3,4 тыс. уголовных дел.