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Foreign Policy спрогнозировал, каким может быть удар США по Сирии
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Foreign Policy спрогнозировал, каким может быть удар США по Сирии 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп решится на применение силы в Сирии в ответ на «химатаку» в городе Дума, то Вашингтон будет вынужден нанести более мощный удар год, чем назад. В этом уверен эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас.
Эксперт в статье для Foreign Policy отмечает, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели — самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки. Кроме того, как утверждает Герас, «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.
"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — пишет Герас.
По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.
Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что американский эсминец USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами «Томагавк».
В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно подтверждал, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.
Генштаб России 13 марта сообщил о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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