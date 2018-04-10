Foreign Policy спрогнозировал, каким может быть удар США по Сирии

Эксперт в статье для Foreign Policy отмечает, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели — самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки. Кроме того, как утверждает Герас, «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — пишет Герас.

По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.

Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что американский эсминец USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами «Томагавк».

Официальный Дамаск неоднократно подтверждал, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

Генштаб России 13 марта сообщил о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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