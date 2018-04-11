По военным каналам: Россия предупредила США о последствиях ударов по Сирии

"Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединённых Штатов о тех серьёзных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане", — говорится в тексте опубликованного интервью.

"Поумерить ястребиную риторику"

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

Дипломат призвал западных политиков «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Российские проекты резолюций по Сирии

Совет Безопасности ООН во вторник не поддержал два российских проекта резолюций, касавшихся расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

Казахстан, Эфиопия и Сначала СБ ООН отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный Москвой документ поддержали шести стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена Совета — Россия и Китай , а также Боливия Экваториальная Гвинея . Две страны — Кувейт Кот-д'Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили остальные семь членов Совета.

Позднее Совбез ООН отклонил еще один российский проект резолюции Совбеза ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу . За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания Франция , а также Польша . Шесть государств воздержались при голосовании.

Готовность применить силу

Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято «к концу дня». Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: «Ничего не исключено».

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

Инцидент в городе Дума

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари , в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

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