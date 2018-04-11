Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии 

ООН, 11 апр — РИА Новости. Непринятие предложенной РФ «невинной» резолюции по поддержке экспертов ОЗХО в сирийской Думе вызывает большие опасения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Непринятие резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Ранее российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.
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