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Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии
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Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ООН, 11 апр — РИА Новости. Непринятие предложенной РФ «невинной» резолюции по поддержке экспертов ОЗХО в сирийской Думе вызывает большие опасения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Непринятие резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Ранее российский проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки не был принят, так как не набрал необходимых девяти голосов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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