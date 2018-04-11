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СБ ООН не принял проект резолюции России в поддержку миссии ОЗХО в Сирии
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СБ ООН не принял проект резолюции России в поддержку миссии ОЗХО в Сирии 

РИА Новости 53 минуты назад
РИА НОВОСТИ. РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН В ПОДДЕРЖКУ МИССИИ ОЗХО В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ НЕ НАБРАЛ НЕОБХОДИМОЙ ПОДДЕРЖКИ, НЕ ПРИНЯТ
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