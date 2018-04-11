Ещё
В Госдуме предложили упростить процедуру получения гражданства для некоторых крымчан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили упростить процедуру получения гражданства для некоторых крымчан 

RT на русском 1 час назад
В Государственной думе предложили упростить процедуру получения гражданства для крымчан, выехавших за пределы полуострова на момент его воссоединения с Россией в марте 2014 года.
Отмечается, что инициатива была внесена 1 марта 2018 года парламентариями от Крыма.
Также сообщается, что согласно закону о воссоединении Крыма с Россией, жители полуострова (граждане Украины), постоянно проживающие на его территории в период до 18 марта 2014 года, признаются гражданами России.
При этом в пояснительной записке говорится, что граждане, «по какой-либо необходимости выехавшие за его пределы (снятые с регистрации на день принятия), по возвращении не могут получить российское гражданство», что существенно затрудняет их интеграцию в российское общество и вызывает социальную напряжённость.
Во вторник, 10 апреля, комитет Госдумы по делам национальностей поддержал данную законодательную инициативу.
Ранее депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская рассказала, что вместе с депутатами из Крыма разработала законопроект, который упрощает получение российского гражданства политическими беженцами с Украины.
RT на русском: последние новости
Небензя предупредил США о последствиях в случае нанесения удара по Сирии Посол Израиля прибыл в российский МИД Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Поклонской и Аксёнова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления428
Совбез ООН заблокировал резолюцию РФ по Сирии149
Украина арестовала еще одно российское судно830
«Адмирал Кузнецов» сочли убогим33
Вслед за техникой подорожает одежда55
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение