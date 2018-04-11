В Госдуме предложили упростить процедуру получения гражданства для некоторых крымчан

Государственной думе предложили упростить процедуру получения гражданства для крымчан, выехавших за пределы полуострова на момент его воссоединения с Россией в марте 2014 года.

Отмечается, что инициатива была внесена 1 марта 2018 года парламентариями от Крыма

Также сообщается, что согласно закону о воссоединении Крыма с Россией, жители полуострова (граждане Украины ), постоянно проживающие на его территории в период до 18 марта 2014 года, признаются гражданами России.

При этом в пояснительной записке говорится, что граждане, «по какой-либо необходимости выехавшие за его пределы (снятые с регистрации на день принятия), по возвращении не могут получить российское гражданство», что существенно затрудняет их интеграцию в российское общество и вызывает социальную напряжённость.

Во вторник, 10 апреля, комитет Госдумы по делам национальностей поддержал данную законодательную инициативу.