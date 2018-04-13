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В МИД Британии считают, что Россия перекладывает вину за химатаку в Гуте
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В МИД Британии считают, что Россия перекладывает вину за химатаку в Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗАЯВЛЕНИЯ МИНОБОРОНЫ РФ ОБ УЧАСТИИ ЛОНДОНА В ПРОВОКАЦИИ В ГУТЕ — ОТЧАЯННАЯ ПОПЫТКА ВОЗЛОЖИТЬ ВИНУ НА ЛЮБОГО, КРОМЕ АСАДА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД БРИТАНИИ
РИА Новости: последние новости
Генерал ВСУ признал, что Порошенко исполняет волю США Москва возмущена заявлением ВОЗ о пострадавших в Думе, заявил Гатилов РФ выступает за незамедлительное расследование сообщений о химатаке в Сирии
 Ещё 9 источников 
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