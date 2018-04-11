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Постпред Британии обвинил Россию в «переходе красной черты»
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Постпред Британии обвинил Россию в «переходе красной черты» 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Заблокировав в Совете Безопасности ООН резолюцию США о создании нового механизма расследования химических атак в Сирии, Россия перешла все допустимые границы. С таким заявлением выступила постоянный представитель Великобритании Карен Пирс, сообщило РИА «Новости».
Россия переступила красную черту международного порядка, заблокировав резолюцию… Российские действия сегодня — шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко —. Это шаг против международного мира, безопасности и нераспространения, а также шаг против человечества
— цитирует агентство слова Пирс.
Россия наложила вето на проект резолюции Соединенных Штатов об учреждении нового механизма расследования химических атак на территории Сирии. Сотрудники предлагаемой миссии должны были заменить группу экспертов
ООН-ОЗХО
по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР).
США настаивают на том, что по результатам изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совбез
обязан заявить о нарушений резолюции 2118, в которой речь идет о международном контроле химического оружия Сирии и его уничтожении, а также принять меры, предусмотренные Главой VII Устава. Этот документ регламентирует действия в случае угрозы миру.
Постпред России при  Василий Небензя заявил, что Россия применила вето, чтобы защитить международное право и безопасность.
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