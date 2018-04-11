Совбез ООН не принимает резолюцию России по Сирии 

По версии Москвы, установить виновных в химатаках должен Совбез, ознакомившись со всеми материалами дела.
Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающийся работы нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, не принят. Так, для его принятия не удалось набрать девять голосов.
Сообщается, что 10 апреля из постоянных членов Совета за российский вариант резолюции проголосовал только Китай. США, Великобритания и Франция выступили против него.
По данным Washington Post, накануне Россия, как постоянный член Совбеза ООН, заблокировала американскую резолюцию.
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