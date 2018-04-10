Постпред Кувейте рассказал, чем чреваты итоги голосования в Совбезе ООН

"Результат сегодняшнего голосования подтолкнет стороны использовать химоружие вновь", — заявил Аль-Отейби на заседании Совета безопасности.

Он также подчеркнул, что «вето не должно применяться, когда происходят преступления», такие как применение химоружия.

Ранее на голосование были поставлены российский и американский проекты резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии. Россия заблокировала документ, подготовленный США , а российский проект не набрал голосов, необходимых для его принятия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>