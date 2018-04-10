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Постпред Кувейте рассказал, чем чреваты итоги голосования в Совбезе ООН
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Постпред Кувейте рассказал, чем чреваты итоги голосования в Совбезе ООН 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ООН, 10 апр — РИА Новости. Результаты голосования в СБ ООН во вторник могут подтолкнуть стороны конфликта в Сирии вновь использовать химоружие, заявил постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.
"Результат сегодняшнего голосования подтолкнет стороны использовать химоружие вновь", — заявил Аль-Отейби на заседании Совета безопасности.
Он также подчеркнул, что «вето не должно применяться, когда происходят преступления», такие как применение химоружия.
Ранее на голосование были поставлены российский и американский проекты резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии. Россия заблокировала документ, подготовленный США, а российский проект не набрал голосов, необходимых для его принятия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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Совбез ООН не принял российский проект резолюции по расследованию в Сирии Россия заблокировала резолюцию США по расследованию в Сирии Россия перешла "красную черту", заявил постпред Британии при ООН
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