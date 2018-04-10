Небензя назвал события в Думе нужной боевикам провокацией 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент с возможным применением химического оружия в сирийской Думе является провокацией боевиков.
«Эта провокация была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.
Ранее Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России относительно применения химического оружия в Сирии, также Россия наложила вето на американский проект резолюции.