В НАТО заявили, что у них нет оснований не доверять Великобритании по делу Скрипалей

ТАСС , 10 апреля. НАТО не видит оснований не доверять доводам Великобритании по делу Скрипалей, несмотря на результаты исследований лаборатории Портон-Даун относительно происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер "Выводы этой лаборатории далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам. Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", — сказала она.