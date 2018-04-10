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В НАТО заявили, что у них нет оснований не доверять Великобритании по делу Скрипалей
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В НАТО заявили, что у них нет оснований не доверять Великобритании по делу Скрипалей 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 10 апреля. НАТО не видит оснований не доверять доводам Великобритании по делу Скрипалей, несмотря на результаты исследований лаборатории Портон-Даун относительно происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.
Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
"Выводы этой лаборатории далеко не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам. Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", — сказала она.
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