РФ наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Сирии‍

Сообщается, что документ, в котором говорится, что Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 («Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении») и принять меры в соответствии с главой VII Устава ООН , которая определяет действия в случае угрозы мира, был поддержан 12 членами Совбеза. Против выступили Россия и Боливия Китай воздержался.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, с помощью новой резолюции Соединенные Штаты «пытаются возродить совместный механизм расследования, который „покрыл себя позором“, вынеся приговор суверенному государству без подтверждающих данных».

В свою очередь, Россия представила на голосование проект резолюции о создании механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).