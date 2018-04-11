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РФ наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Сирии‍
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РФ наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Сирии‍ 

Аргументы и Факты 27 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, передает РИА Новости.
Сообщается, что документ, в котором говорится, что Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 («Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении») и принять меры в соответствии с главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира, был поддержан 12 членами Совбеза. Против выступили Россия и Боливия, Китай воздержался.
По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, с помощью новой резолюции Соединенные Штаты «пытаются возродить совместный механизм расследования, который „покрыл себя позором“, вынеся приговор суверенному государству без подтверждающих данных».
В свою очередь, Россия представила на голосование проект резолюции о создании механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).
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