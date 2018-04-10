Китай против применения силы в международных делах

"Китай всегда призывает к уважению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии, настаивает на мирном решении спора. Мы против использования силы или угрозы использования силы в международных отношениях. Мы за то, чтобы все действия предпринимались в соответствии с уставом ООН", — сказал представитель КНР.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время предпримут действия в ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ответственность за которую в Вашингтоне возложили на власти арабской республики. При этом американский лидер не исключил и военных мер. Москва ранее опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Представитель Китая отметил, что страна выступает против любого применения химического оружия кем бы то ни было, но подчеркнул, что расследование сообщений о применении такого оружия должно «объективным и беспристрастным» для того, чтобы получить «существенные доказательства» и привлечь виновным к ответственности.

"До этого не должно быть никаких преждевременных выводов о его результатах или выводах", — сказал дипломат.

Во вторник на рассмотрение СБ ООН был выдвинут проект резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии, который предложили несколько стран, включая США. Россия заблокировала проект, сочтя, что он США пытаются возродить совместный механизм расследования химатак, который «покрыл себя позором». Китай при голосовании воздержался.

Ву Хайтао отметил, что проект резолюции лишь отчасти пользовался поддержкой всех членов СБ ООН, но по важным элементам «не учел значительные озабоченности всех членов Совета», в том числе по работе механизма расследований.

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