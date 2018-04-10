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Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии
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Совбез ООН не принял российский проект резолюции по расследованию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Kena Betancur
Проект резолюции РФ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят.
Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Против документа выступили семь членов Совета, еще двое воздержались. Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.
>> Россия заблокировала резолюцию США по Сирии
Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI). Российский проект отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако сама не назовет виновных в преступлениях.
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