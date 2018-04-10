Началось заседание Совбеза ООН по Сирии

Заседание началось с выступления постпреда Франции . Он назвал химические атаки в сирийской Думе «циничными и варварскими» и заявил, что Россия своими действиями мешает установлению мира в регионе.

«Я призываю всех членов Совета проголосовать за американский проект резолюции», — закончил свое выступление представитель Франции.

Постпред США в ООН Никки Хейли назвала американское расследование химатак «независимым» и «беспристрастным». В ответ на заявление Хейли представитель России Василий Небензя заявил, что американский проект возобновляет все порочные способы расследования старого механизма, что не имеет ничего общего с независимостью, о «которой пекутся авторы американского проекта».

«Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных до расследования? Вам это расследование не нужно. Вы ничего слышать не хотите. Вы все время пытаетесь найти предлог, вот он и был любезно предоставлен представителями «Белых касок». Это похоже на какое-то весеннее обострение», — сказал Небензя.

По мнению российского дипломата, заведомо провальное голосование нужно США для того, чтобы оправдать военную атаку на Сирию.