«Война между Россией и США». Что говорят в Пентагоне?

Глава Пентагона заявил, что пока не готов говорить о возможности войны США России . Когда Джеймсу Мэттису задали вопрос о том, «каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев», он ответил, что «не готов фантазировать относительно того, что это произойдет».

На повторный вопрос о том, не считает ли он весьма вероятным ответ России на действия США, Мэттис ответил: «Нет, есть много возможностей ответить на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия — дипломатическими, экономическими, военными методами». Решения США по Сирии будет приняты «достаточно скоро», заявил президент США Дональд Трамп , беседуя с журналистами в Белом доме. «Мы очень-очень внимательно рассматриваем всю ситуацию, и посмотрим, что произойдет… Очень плохо, что мир ставит нас в такую позицию», — добавил Трамп.

До этого Трамп написал в Twitter, что удар по Сирии может произойти в любой момент: «Никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может, это случится скоро, а, может, и совсем нескоро». Как в Штатах воспринимают твиты и заявления Трампа?

Ульяна Малашенко корреспондент Business FM в США «Дональд Трамп написал сообщения в своем Twitter без какого-либо согласования с другими официальными лицами в Вашингтоне, а также без согласования с ключевыми западными партнерами США, сообщил телеканал СNN . News week связывает это с моральным состоянием президента. Со ссылкой на свои источники издание сообщило, что в последние несколько дней Трамп настолько подавлен и зол из-за выемки документов у его адвокатов в рамках расследования вмешательства России в выборы, что только и делает что есть и смотрит телевизор. Но а после просмотра утренних телешоу, как известно, публикуются и все его наиболее противоречивые твиты. Часть экспертов увидели в этом попытку дистанцироваться от России как раз в свете того расследования о вмешательстве в выборы. Издание Politico даже назвало это все опасным конфликтом с Владимиром Путиным и вспомнило прошлые слова Трампа, сказанные во время предвыборной компании, когда он, наоборот, призывал сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу, посколько все это может привести к Третьей мировой. Другие же комментаторы полагают, что таким образом Трамп дал возможность и России, и войскам Башара Асада подготовиться, и, с точки зрения военной стратегии, это, по меньшей мере, безалаберность, если не угроза нацбезопасности. В целом большинство американских экспертов оценивают позицию США по Сирии как крайне невнятную, особенно на фоне многочисленных кадровых перестановок. Когда в январе госсекретарь Рекс Тиллерсон сформулировал стратегию, которая предусматривала и военное присутствие, и отстранение Башара Асада от власти, и даже возвращение миллионов сирийских беженцев на Родину, сам Трамп продолжал заявлять, что выступает против участия американских военных в этом конфликте. Ну, а Тиллерсон, как известно, был отправлен в отставку».

Американский телеканал MSNBC утверждает, что американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума . Результаты якобы говорят в пользу того, что были использованы хлор, а также некое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Как отмечается в материале, «по словам официальных лиц, они „доверяют“ разведывательным данным, однако не уверены в них на 100%». Каким образом могли быть доставлены эти анализы?

Роман Сапоньков военный корреспондент «На прямую вывести, допустим, дипломатической почтой, образцы невозможно на данный момент, потому что у Америки разорваны дипломатические отношения с Сирией, и посольство в Дамаске не работает. Соответственно, вывезти это можно только с помощью своей сети осведомителей, допустим, через Ливан , потому что граница между Сирией и Ливаном открыта. Ливан поддерживает довольно плотные отношения с США и в целом со странами ЕС . Соответственно, можно вывести через Турцию . Но, на мой взгляд, самое простое — все-таки через Ливан, потому что не нужно переходить границу между войсками Сирии и оппозиции и нести соответствующие издержки. В целом, мне кажется, что это довольно проблематично, поскольку сирийское руководство проводит действия по выявлению подобных вещей, ну и, соответственно, российская разведка тоже не дремлет. И никак нельзя быть уверенным, что для экспертизы взята кровь жертв, потому что, на мой взгляд, если комиссия работает официально, то присутствуют свидетели, официально аккредитованные, которые своим именем и репутацией подписываются. А когда вот так просто объявляются на другом конце мира образцы, то это, я думаю… Если, конечно, нам представят видео, как эти образцы забирались именно у жертв атаки и все прочее, то поверить можно будет. Но я думаю, что такое видео нам просто не предоставят».