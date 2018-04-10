Россия заблокировала резолюцию США по Сирии

Россия заблокировала резолюцию США по расследованию в Сирии

За документ во вторник проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН ) и Боливия Китай воздержался.

США во вторник вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушений резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).