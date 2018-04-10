США намерены скоординировать с союзниками ответ по Сирии, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости США намерены дать скоординированный с союзниками ответ на ситуацию в Сирии , где, как считает американская сторона, была совершена химическая атака против мирных жителей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим (дать) скоординированный ответ, каким бы он ни был, на ситуацию в Сирии", — заявила Науэрт на брифинге.

Великобритании Борисом Джонсоном. Она напомнила, что усилия предпринимаются как по линии Белого дома, так и по линии госдепа. В частности, накануне и.о. госсекретаря Джон Салливан обсуждал ситуацию с главой МИД

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