Ещё
США намерены скоординировать с союзниками ответ по Сирии, заявили в госдепе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены скоординировать с союзниками ответ по Сирии, заявили в госдепе 

РИА Новости 32 минуты назад
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США намерены дать скоординированный с союзниками ответ на ситуацию в Сирии, где, как считает американская сторона, была совершена химическая атака против мирных жителей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы хотим (дать) скоординированный ответ, каким бы он ни был, на ситуацию в Сирии", — заявила Науэрт на брифинге.
Она напомнила, что усилия предпринимаются как по линии Белого дома, так и по линии госдепа. В частности, накануне и.о. госсекретаря Джон Салливан обсуждал ситуацию с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Сирийский политолог считает, что США могут нанести удар по Дейр-эз-Зору Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии Путин рассказал о разработке уникального оружия
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления128
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам84
Украина арестовала еще одно российское судно727
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ226
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня88
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение