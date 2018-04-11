В сенате США хотят принять закон о защите прокурора по «российскому делу»

Разговоры о необходимости принятия такого закона вновь начались на фоне новых критических заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Мюллера, которого он может уволить самостоятельно.

По информации издания Politico, соответствующий законопроект готовы поддержать сенаторы как от демократической, так и от республиканской партии, но главное — председатель комитета республиканец Чак Грассли . Документ в частности предусматривает, что в случае увольнения у спецпрокурора будет 10 дней, чтобы обжаловать это решение президента в суде.

Ранее Грассли заявил, что увольнение Мюллера было бы для Трампа «равнозначно самоубийству». При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выражал сомнения в необходимости такой защиты спецпрокурора.

Ожидается, что законопроект может быть вынесен на рассмотрение комитета уже в среду, но это может произойти и позднее, отмечает Politico.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее предъявил обвинение во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем компаниям из РФ . При этом никаких данных о связи этих граждан с властями РФ как и о связи с ними штаба Трампа в обвинительном заключении нет.