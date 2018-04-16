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Трамп ответил конгрессменам, критиковавшим его решение ударить по Сирии
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Трамп ответил конгрессменам, критиковавшим его решение ударить по Сирии 

Вести.Ru 16 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дональд Трамп ответил конгрессменам, которые критиковали его приказ нанести удар по Сирии. Американский президент сообщил им, что действовал, исходя из своих конституционных полномочий по реализации внешней политики. Он написал руководителям палаты представителей и сенату конгресса письмо, текст которого затем был распространен Белым домом, передает РИА Новости.
Кроме того, по словам Трампа, он, как глава государства и главнокомандующий американскими военными силами, защищал интересы национальной безопасности и внешней политики. Целями Трампа, по его словам, были стабильность в регионе, недопущение использования и распространения химоружия, а также избежание ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии.
14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по сирийским объектам, которые, как считает Запад, имели отношение к производству химоружия. Большая часть ракет (71 из 100) была перехвачена ПВО Сирии. Поводом для атаки была инсценировка — видеоролик о том, что в Восточной Гуте якобы применялось химоружие. Разбомбленные американцами цели оказались старыми ангарами. Жертв нет.
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