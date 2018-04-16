Трамп ответил конгрессменам, критиковавшим его решение ударить по Сирии

Дональд Трамп ответил конгрессменам, которые критиковали его приказ нанести удар по Сирии . Американский президент сообщил им, что действовал, исходя из своих конституционных полномочий по реализации внешней политики. Он написал руководителям палаты представителей и сенату конгресса письмо, текст которого затем был распространен Белым домом, передает РИА Новости

Кроме того, по словам Трампа, он, как глава государства и главнокомандующий американскими военными силами, защищал интересы национальной безопасности и внешней политики. Целями Трампа, по его словам, были стабильность в регионе, недопущение использования и распространения химоружия, а также избежание ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии.