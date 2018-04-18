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Экс-директор ФБР заявил, что по-прежнему не знает причину своего увольнения
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Экс-директор ФБР заявил, что по-прежнему не знает причину своего увольнения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в эфире телеканала ABC, что по-прежнему не знает причину своего увольнения.
"Я не знаю", — сказал Коми, отвечая на вопрос ведущих о причинах своего увольнения.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «скользкий Джеймс Коми, худший директор ФБР в истории, не был уволен из-за фальшивого расследования по России где, кстати, никакого сговора не было».
"Я не подписан на его Twitter, но я видел это сообщение", — сказал Коми. По его словам, важной ценностью Америки является то, чтобы президент был честен. Однако, по словам Коми, он не видит этого в президенте Трампе.
Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.
Президент Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав «неэффективным руководителем». Противники главы государства связывали это с расследованием о «вмешательстве РФ» в выборы в США и «российских» связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.
Коми в прошлом много раз отказывался сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за «сговор с Россией» на выборах. Экс-директор ФБР впоследствии в своей книге признал, что заверил Трампа в отсутствии расследования против него.
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