После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления

После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления

Франции и Проект «Северный поток — 2», по словам Меркель, невозможен без ясности по поводу роли украинского транзита. Также Меркель сказала, что в немецком Ахене в мае возможна встреча лидеров Германии Украины , но это будет не встреча в «нормандском формате», так как российский президент туда не приедет. Перевод канала «Россия-24»:

«Я, конечно же, очень внимательно выслушала украинские опасения. По итогам вчерашнего телефонного разговора с российским президентом я сказала, что нельзя допустить ситуацию, при которой из-за «Северного потока — 2» Украина потеряет всякую значимость при транзите газа. Я дала четко понять, что проект, с нашей точки зрения, невозможно реализовать до тех пор, пока не будет известна роль Украины при дальнейшем транзите газа. Из этого следует, что «Северный поток» — не только экономический проект, политические факторы тоже должны быть учтены».

— Как так получилось: сутки не прошли, как Путин с Меркель поговорили, и вот вдруг она теперь практически дезавуирует часть того, что звучало вчера и по поводу того, что, оказывается, позиция по «Северному потоку» у нас не совпадает, говорили они вчера и про важность нормандских соглашений, а теперь собираются не в нормандском формате. Что происходит?

— Мы же вчера слышали нашу версию этого разговора, а сегодня появилась версия Меркель. Значит, она вынесла из разговора с нашим президентом другое мнение.

— Что касается применения химоружия, позиция Меркель насчет того, что, по ее мнению, доказательства применения химоружия очень ясны, она, правда, не сказала кем, но мы, кажется, догадываемся. Что это может значить на практике? Это вообще Меркель давит сейчас на Вашингтон, чтобы тот как-то раскачивал ситуацию, или что-то наоборот происходит?

— Уровень доверия между Москвой и Западом сейчас нулевой, поэтому, что бы мы не сказали, Запад не верит тому, что мы говорим, поэтому наши версии одних и тех же событий будут расходиться и дальше. И если Запад пришел к мнению, что химоружие там применено, то даже они не считают нужным отправлять туда какую-то независимую инспекцию и проверять, так это или не так. Все, что говорит российский представитель при Совете Безопасности ООН, не воспринимается на веру. Более того, они не хотят следовать по пути верификации, который может привести к подтверждению слов нашего представителя.

— Порошенко заявил в Берлине, что Киев поддержит новые американские санкции, вот в свете того, что сейчас происходит, как Европа будет действовать?

— Европа с некоторой долей вероятности — я бы поставил ее выше 60-70% — последует по американскому пути санкций, по жесткому. Этот вопрос принципиально будет решаться на июньском саммите Евросоюза, к тому времени еще какую-нибудь депешу или смс британцы перехватят и скажут, что это пришел доклад об отравлении Скрипалей, или еще что-нибудь вывалят. Какая-то информация появится с в ближайшие недели, которая будет истолкована как еще одно доказательство, они считают, что у них вот то, что они представили, это и есть и доказательство виновности Москвы в отравлении Скрипаля, а сам он к тому времени поменяет внешность, фамилию и будет жить в Америке или в Новой Зеландии или в Австралии, и никто его никогда больше не услышит.

Несмотря на резонансные заявления Меркель, немецкий политолог Александр Рар уверен, что Европа не собирается поддерживать американские санкции:

Александр Рар журналист, политолог:

«Я на сей день не вижу желания большинства европейцев, а тут это решение будут принимать единогласно, тут Европа, то есть, учитывая мнение Австрии, Италии, Болгарии, Греции, тех стран, которые хотят нормализовать отношения с Россией. Я не вижу оснований и предпосылок, чтобы сегодня европейцы единодушно решили следовать Америке, фактически принятие таких санкций против России, которые можно охарактеризовать только исключительно как попытку разрушить российскую экономику. Здесь просто Германия тогда своими санкциями, общеевропейскими хотела просто надавить на Россию в вопросах восточной Украины. Но американские санкции абсолютно направлены сейчас на разрушительные меры внутрироссийской экономики. Я не могу себе представить с сегодняшнего дня, если не произойдет какая-то ужасная провокация или изменится вообще вся ситуация, что европейцы в большинстве своем пойдут на такой шанс».

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Позиция о том, что надо решить вопрос с украинским транзитом, уже была озвучена Меркель неоднократно. Кстати, как вы знаете, »Газпром» даже говорил о том, что мы готовы сохранить транзит, и Миллер называл цифру 15 млрд кубометров газа. Ну, конечно, 15 млрд не устраивают Украину, конечно, вокруг этого будет идти довольно серьезный и жесткий спор. Но тут расклад сил такой, что есть интересы немецкого бизнеса, есть политические интересы Меркель, которая прикрывает в политическом плане Украину и пытается отстоять ее коммерческие интересы в случае с этим транзитом. Переговоры не будут простыми, но говорить о том, что Меркель полностью поменяла позицию и сейчас начнет останавливать «Северный поток — 2», я бы тоже не стал».