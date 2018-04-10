НАТО обещает добиваться встречи СРН, даже если Россия не назначит постпреда

На прошлой неделе директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ , член коллегии МИД Андрей Келин заявил, что Россия пока не планирует назначать главу постоянного представительства РФ при НАТО. По его словам, должность будет пустовать, пока Москва не увидит «реальной готовности со стороны НАТО работать всерьез».

"Россия сама имеет право решать, на каком уровне она будет представлена при НАТО. У нас были хорошие рабочие отношения с бывшим постпредом Александром Грушко . И мы были бы рады, если Москва направила бы в Брюссель нового посла", — заявила Гетемюллер «Коммерсант», комментируя решение Москвы.

Отвечая на вопрос, будет ли НАТО пытаться созвать заседание Совета Россия-НАТО, если Москва так и не назначит постпреда, Гетемюллер заявила: «обязательно».

"Об этом, в частности, говорилось на встрече генсека НАТО и главы МИД РФ в феврале. Обе стороны тогда пришли к мнению, что заседание СРН было бы полезным. Мы настроены на продолжение диалога с Россией", — добавила она, выразив пожелание, чтобы следующая встреча СРН состоялась «как можно скорее».

По ее словам, на такой встрече НАТО рассчитывает обсудить не только вопрос Украины , но и меры повышения доверия, предотвращение инцидентов, ситуацию в Афганистане , «феномен гибридных техник в конфликтах».

Говоря о назначении нового директора информационного центра НАТО в России, Гетемюллер сообщила, что альянс продолжает поиск подходящего кандидата, сам процесс может занять «еще некоторое время».