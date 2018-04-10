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Делегация депутатов Госдумы посетит Японию
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Делегация депутатов Госдумы посетит Японию 

Газета.Ru 34 минуты назад
Депутаты Госдумы 11-15 апреля посетят Японию, где встретятся с японскими парламентариями, а также российским послом Михаилом Галузиным, передает РИА «Новости» заявление председателя группы Госдумы по связям с парламентом Японии Евгения Шулепова.
" (Поедут) шестеро депутатов, представители всех фракций. Это первая официальная делегация из России в Японию после президентских выборов. Делегация будет работать там три дня… Мы встречаемся с парламентариями Японии, там создана подобная группа — по связям с Россией с японской стороны", — сказал Шулепов.
По его словам, депутаты встретятся с новым послом России в Японии Михаилом Галузиным.
Они также намерены сверить позиции по работе, которая проходит между Россией и Японией в соответствии с соглашениями.
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