Делегация депутатов Госдумы посетит Японию

" (Поедут) шестеро депутатов, представители всех фракций. Это первая официальная делегация из России в Японию после президентских выборов. Делегация будет работать там три дня… Мы встречаемся с парламентариями Японии, там создана подобная группа — по связям с Россией с японской стороны", — сказал Шулепов.

По его словам, депутаты встретятся с новым послом России в Японии Михаилом Галузиным.

Они также намерены сверить позиции по работе, которая проходит между Россией и Японией в соответствии с соглашениями.