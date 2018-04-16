Ещё
Пушков рассказал, как скажется удар по Сирии на переговорах США с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков рассказал, как скажется удар по Сирии на переговорах США с КНДР 

Российская Газета 16 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
После ракетного удара по Сирии Вашингтону будет сложно склонить КНДР к отказу от ядерного оружия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Ударом по Сирии Трамп сильно усложнил свои будущие переговоры с Ким Чен Ыном", — написал политик в Twitter.
"В условиях, когда США активно и произвольно используют силу, отказ КНДР от ядерного оружия не выглядит реалистичным", — полагает он.
"Ким не самоубийца. Переговоры, вероятно, будут. Отказа не будет", — считает Пушков.
Буквально накануне ракетного удара по Сирии японские СМИ сообщили, что северокрейский лидер Ким Чен Ын готов представить дорожную карту процесса денуклеаризации.
По данным газеты Tokyo Shimbun, он заявил во время визита в Китай, что это возможно, если Вашингтон «отреагирует честным образом» и даст гарантию сохранения политической системы КНДР.
Российская Газета: последние новости
В Кремле ответили на "план Авакова" ОЗХО передала Британии итоги расследования по "делу Скрипаля" Британия начала расследование в отношении телеканала RT
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения152
Лондон выступил с новым обвинением к России79
«Британия уничтожает улики по Солсбери»54
Украине пророчат распад255
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение