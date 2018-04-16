Пушков рассказал, как скажется удар по Сирии на переговорах США с КНДР 

После ракетного удара по Сирии Вашингтону будет сложно склонить КНДР к отказу от ядерного оружия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Ударом по Сирии Трамп сильно усложнил свои будущие переговоры с Ким Чен Ыном", — написал политик в Twitter.
"В условиях, когда США активно и произвольно используют силу, отказ КНДР от ядерного оружия не выглядит реалистичным", — полагает он.
"Ким не самоубийца. Переговоры, вероятно, будут. Отказа не будет", — считает Пушков.
Буквально накануне ракетного удара по Сирии японские СМИ сообщили, что северокрейский лидер Ким Чен Ын готов представить дорожную карту процесса денуклеаризации.
По данным газеты Tokyo Shimbun, он заявил во время визита в Китай, что это возможно, если Вашингтон «отреагирует честным образом» и даст гарантию сохранения политической системы КНДР.