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Лавров: готовность Запада применить силу в Сирии стала сигналом «плохим парням»
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Лавров: готовность Запада применить силу в Сирии стала сигналом «плохим парням» 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
Заявления США, Британии и Франции о готовности нанести удары по Сирии стали сигналом «плохим парням» для осуществления провокации в Думе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Некоторое время назад три западные страны, которые сейчас раскручивают эту истерию, предупредили, что в случае применения (президентом Сирии Башаром. — RT) Асадом химического оружия они применят силу. Я рассматриваю это как сигнал «плохим парням», в частности «Белым каскам», для проведения провокации», — сказал Лавров в интервью BBC.
По словам министра, очередные подобные заявления, которые имели место после удара по Сирии, стали фактически сигналом боевикам.
«Фактически, это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск», — рассказал Лавров.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что представитель США при организации считает удар по Сирии акцией возмездия.
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