Лавров: готовность Запада применить силу в Сирии стала сигналом «плохим парням»

«Некоторое время назад три западные страны, которые сейчас раскручивают эту истерию, предупредили, что в случае применения (президентом Сирии Башаром. — RT) Асадом химического оружия они применят силу. Я рассматриваю это как сигнал «плохим парням», в частности «Белым каскам», для проведения провокации», — сказал Лавров в интервью BBC.

По словам министра, очередные подобные заявления, которые имели место после удара по Сирии, стали фактически сигналом боевикам.