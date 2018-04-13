Ещё
Гутерреш заявил, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гутерреш заявил, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
ООН, 13 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, кризис должен быть урегулирован политическим путем.
"Долгие 8 лет народ Сирии страдал. Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим — через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры", — заявил генсек на заседании СБ ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Удар по Сирии не останется без последствий, заявил Антонов В Госдуме прокомментировали удары США по Сирии Захарова назвала США "по-настоящему исключительными" из-за обстрела Дамаска
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии768
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии159
«Россию хотят поставить на колени»541
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска58
Китай встанет на сторону России111
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение