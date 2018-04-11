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США сожалеют о блокировке Россией их резолюции по расследованию химатак
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США сожалеют о блокировке Россией их резолюции по расследованию химатак 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.
Россия заблокировала документ, подготовленный Соединенными Штатами на Совбезе ООН. В нем говорилось о создании нового механизма расследования химических атак.
Постоянный представитель Америки при ООН Никки Хейли заявила, что США сожалеют об этом. Она заявила, что нет никакого удовольствия видеть, что Россия накладывает уже шестое вето, вновь не выбрав единство Совета безопасности. По словам Хейли, этим Россия разрушила репутацию Совета безопасности.
Между тем, ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли призывала членов Совбеза голосовать за американский проект резолюции по Сирии. При этом, она обвинила Россию в затягивании процесса работы над документом. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ пообещал посчитать количество упоминаний России в следующем выступлении Хейли.
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