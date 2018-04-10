Совбез ООН рассмотрит проекты резолюций США и России о расследовании химатак 

Проекты резолюций России и США по расследованию химической атаки в Сирии будут рассмотрены в Совете безопасности ООН во вторник в 22:00. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипломата одной из западных стран-членов Совбеза.
"Подтверждено проведение встречи в 15.00 (22:00 по московскому времени)", — сказал он.
США запросили проведение голосования СБ ООН по проекту резолюции об учреждению нового механизма расследования химатак в Сирии. Россия выставила на голосование подготовленный еще в январе проект резолюции, доработанный в последние месяцы. Российская сторона предлагает создать независимый механизм по расследованию (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).