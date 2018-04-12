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В Кремле следят за заявлениями США по Сирии
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В Кремле следят за заявлениями США по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия тщательно следит за заявлениями из США относительно Сирии и считает необходимым избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона. И по-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о наличии у России плана действий, чтобы избежать вероятных военных действий в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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