В Кремле следят за заявлениями США по Сирии

"В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона. И по-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о наличии у России плана действий, чтобы избежать вероятных военных действий в Сирии.

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