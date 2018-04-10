США пообещали карать за сотрудничество с Россией

Британские банки, которые будут сотрудничать с российскими олигархами из нового санкционного списка США , столкнутся с последствиями. Об этом сообщила представитель американского Минфина Сигал Манделкер, передает Bloomberg

«Мы сфокусировались на противостоянии России по всем фронтам», — сказала Манделкер на встрече с представителями деловых кругов Великобритании в американском посольстве в Лондоне. Также Манделкер объявила, что США более не намерены терпеть «российскую коррумпированную систему».

«Мы посылаем российской элите и олигархам четкий сигнал — вы более не избежите последствий из-за выстроенной в России коррумпированной системы, а также дестабилизирующих действий вашего правительства», — заявила представитель Минфина.

Манделкер заверила, что избежать наказания не выйдет — американские власти внесут в санкционные списки все организации, которые не откажутся от сотрудничества с представителями России.

Власти США ранее уже штрафовали мировые компании за работу с фигурантами санкционных списков. В 2014 году почти на 9 миллиардов долларов был оштрафован французский финансовый конгломерат BNP Paribas.