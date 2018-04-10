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США пообещали карать за сотрудничество с Россией
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США пообещали карать за сотрудничество с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Британские банки, которые будут сотрудничать с российскими олигархами из нового санкционного списка США, столкнутся с последствиями. Об этом сообщила представитель американского Минфина Сигал Манделкер, передает Bloomberg.
«Мы сфокусировались на противостоянии России по всем фронтам», — сказала Манделкер на встрече с представителями деловых кругов Великобритании в американском посольстве в Лондоне. Также Манделкер объявила, что США более не намерены терпеть «российскую коррумпированную систему».
«Мы посылаем российской элите и олигархам четкий сигнал — вы более не избежите последствий из-за выстроенной в России коррумпированной системы, а также дестабилизирующих действий вашего правительства», — заявила представитель Минфина.
Манделкер заверила, что избежать наказания не выйдет — американские власти внесут в санкционные списки все организации, которые не откажутся от сотрудничества с представителями России.
Власти США ранее уже штрафовали мировые компании за работу с фигурантами санкционных списков. В 2014 году почти на 9 миллиардов долларов был оштрафован французский финансовый конгломерат BNP Paribas.
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