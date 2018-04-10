Туск назвал Brexit «одной из самых грустных страниц» в истории Европы

"Мне не нравится Brexit. Я думаю, это один из самых печальных моментов в европейской истории XXI века", — сказал Туск.

"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса", — сказала Захарова.