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Туск назвал Brexit «одной из самых грустных страниц» в истории Европы
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Туск назвал Brexit «одной из самых грустных страниц» в истории Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Евросовет Дональд Туск заявил, что скорый выход Великобритании из ЕС (Brexit) одна из самых грустных страниц в современной истории Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мне не нравится Brexit. Я думаю, это один из самых печальных моментов в европейской истории XXI века", — сказал Туск.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила о скором выходе Британии из ЕС (Brexit) в связи с позицией солидарности стран ЕС в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса", — сказала Захарова.
По ее словам, уходящая из ЕС Великобритания эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией.
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