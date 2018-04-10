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Мэй, Трамп и Макрон считают необходимым ответить на «химатаку» в Сирии
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Мэй, Трамп и Макрон считают необходимым ответить на «химатаку» в Сирии 

РИА Новости 59 минут назад
ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии, говорится в переданном РИА Новости сообщении представителя канцелярии британского премьера.
"Премьер-министр провела сегодня отдельные телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они сошлись на том, что сообщения о химической атаке в Сирии в высшей степени достойны осуждения, и если они подтвердятся, то они являются очередным доказательством возмутительной жестокости режима (президента Сирии Башара) Асада по отношению к собственному народу и полного пренебрежения своими юридическими обязательствами по неприменению подобного оружия", — отмечается в сообщении представителя офиса Мэй.
"Они сошлись на том, что международное сообщество должно ответить, чтобы поддержать запрет на применение химоружия. Они сошлись на том, что продолжат тесно работать вместе и с международными партнерами для того, чтобы виновные были призваны к ответу", — отмечается в заявлении.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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