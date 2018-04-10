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Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями людей»
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Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями людей» 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Оба лидера осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом (Башаром) Асадом жизнями людей. Президент и премьер-министр согласились не допустить использование химического оружия", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп отменил свой визит в Латинскую Америку из-за предполагаемого применения химоружия в сирийской Думе.
Также стало известно, что российском Центре по примирению в Сирии не нашел следов химоружия в городе Дума.
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