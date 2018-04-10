Трамп и Мэй обвинили Асада в «пренебрежении жизнями людей»

"Оба лидера осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом (Башаром) Асадом жизнями людей. Президент и премьер-министр согласились не допустить использование химического оружия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил свой визит в Латинскую Америку из-за предполагаемого применения химоружия в сирийской Думе

Также стало известно, что российском Центре по примирению в Сирии не нашел следов химоружия в городе Дума.