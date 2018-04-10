Россия не получала от США запрос помощи по расследованию дела о выборах 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РФ не получала от США запросов о правовой помощи по расследованию дела в отношении 13 российских граждан и трех юридических лиц, обвиняемых американской стороной в попытках вмешаться в выборы, говорится в ответе пресс-службы генеральной прокуратуры РФ на запрос РИА Новости.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов США не поступали запросы о правовой помощи и другие официальные документы, касающиеся обвинения в адрес 13 российских граждан и трех юридических лиц в попытках вмешательства в выборы США", — говорится в ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости.
Как уточняет пресс-служба ГП РФ, в случае поступления таких запросов либо других документов они будут рассмотрены в соответствие с международным договорами и законодательством РФ.