Россия не получала от США запрос помощи по расследованию дела о выборах

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов США не поступали запросы о правовой помощи и другие официальные документы, касающиеся обвинения в адрес 13 российских граждан и трех юридических лиц в попытках вмешательства в выборы США", — говорится в ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости.

Как уточняет пресс-служба ГП РФ, в случае поступления таких запросов либо других документов они будут рассмотрены в соответствие с международным договорами и законодательством РФ.