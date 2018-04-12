Германия призвала наказать Сирию за «применение химоружия» 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что предполагаемая химатака в Сирии не должна остаться без последствий, сообщается в Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.
"Повторное применение химического оружия в Сирии не должно остаться без последствий", — заявил Маас.
Министр также назвал «удручающей» блокировку проектов резолюций в Совбезе ООН по этому вопросу.
Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел.
Россия заблокировала американский проект резолюции, предусматривающий создание нового международного механизма расследования возможных случаев применения химоружия в Сирии. Российский проект резолюции был поддержан шестью членами Совбеза. Для того, чтобы резолюция была принята, необходимы девять голосов.
Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества. Источником информации были видеозаписи, распространенные некоторыми оппозиционными интернет-порталами и катарским телеканалом «Аль-Джазира».
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