Германия призвала наказать Сирию за «применение химоружия»

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что предполагаемая химатака в Сирии не должна остаться без последствий, сообщается в Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

"Повторное применение химического оружия в Сирии не должно остаться без последствий", — заявил Маас.

Министр также назвал «удручающей» блокировку проектов резолюций в Совбезе ООН по этому вопросу.

Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел.

Россия заблокировала американский проект резолюции, предусматривающий создание нового международного механизма расследования возможных случаев применения химоружия в Сирии. Российский проект резолюции был поддержан шестью членами Совбеза. Для того, чтобы резолюция была принята, необходимы девять голосов.

Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества. Источником информации были видеозаписи, распространенные некоторыми оппозиционными интернет-порталами и катарским телеканалом «Аль-Джазира».

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