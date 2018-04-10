Киев завершил расследование против Поклонской и Аксёнова

Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Поклонской и Аксёнова

«Генпрокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывших высокопоставленных чиновников Крыма по фактам государственной измены», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство «Украинские новости», ГПУ вызвала крымских чиновников на допрос 12 апреля для ознакомления с материалами уголовного производства.

В апреле 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура Украины намерена провести расследование в отношении чиновников Крыма.