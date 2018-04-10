Киев завершил расследование против Поклонской и Аксёнова

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Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении Поклонской и Аксёнова 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Генпрокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывших высокопоставленных чиновников Крыма по фактам государственной измены», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство «Украинские новости», ГПУ вызвала крымских чиновников на допрос 12 апреля для ознакомления с материалами уголовного производства.
В апреле 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура Украины намерена провести расследование в отношении чиновников Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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