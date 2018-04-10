Эксперт оценил заявление Меркель о «ясности» доказательств применения химоружия в Сирии 

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала доказательства применения химического оружия в Сирии «ясными и чёткими».
«Это именно поддержка США. Америка своё мнение выразила, послала сигнал всем своим союзниками, и они обязаны откликнуться. США сказали, что была атака и обвинили в её проведении (президента Сирии. — RT) Башара Асада, Иран и лично президента России. Так вот Меркель подтвердила только первую часть. Она не сомневается в том, что атака была, но ничего не сказала по поводу того, кто её организовал. Получается, она наполовину просаботировала желание США получить подтверждение своего заявления. В этом отношении я вижу ситуацию, в которой Меркель по-другому действовать не может, чтобы не испортить отношения со своим патроном. Но если бы она хотела задеть Россию, то озвучила бы и вторую часть», — отметил Манойло.
Ранее в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Ангела Меркель заявила, что доказательства применения химического оружия в Сирии «ясные и чёткие».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили сирийскую Думу, где якобы было применено химоружие.