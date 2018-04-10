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США направили авианосец поближе к Сирии
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США направили авианосец поближе к Сирии 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» перебрасывают в Средиземное море. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на западные СМИ. Американские военные утверждают, что это всего лишь часть «операции по обеспечению безопасности на море». До этого американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
Авторадио: последние новости
Небензя предупредил Вашингтон о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии. Генпрокуратура раскроет подробности дел Литвиненко и Березовского Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса
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