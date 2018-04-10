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ОЗХО направит свою миссию в Сирию в ближайшее время
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ОЗХО направит свою миссию в Сирию в ближайшее время 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Секретариат ОЗХО попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов организации.
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