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Путин и Медведев обсудили перспективные планы в экономике России
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Путин и Медведев обсудили перспективные планы в экономике России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Правительства Дмитрием Медведевым итоги работы кабмина за прошедший период, а также и актуальные аспекты состояния экономики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Речь (на встрече. — Прим. ред.) шла о годовой ретроспективе. Текущие моменты (о состоянии российской экономики — Прим. ред.) также обсуждались», — отметил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.
Ранее во вторник Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства отметил, что по итогам прошлого года Правительство в полном объёме исполнило социальные обязательства в рамках «майских указов», хотя отдельные направления следует проработать более тщательно на предмет реализации поручений президента на 100 процентов.
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