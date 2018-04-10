Путин и Медведев обсудили перспективные планы в экономике России

«Речь (на встрече. — Прим. ред.) шла о годовой ретроспективе. Текущие моменты (о состоянии российской экономики — Прим. ред.) также обсуждались», — отметил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС

Ранее во вторник Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства отметил, что по итогам прошлого года Правительство в полном объёме исполнило социальные обязательства в рамках «майских указов», хотя отдельные направления следует проработать более тщательно на предмет реализации поручений президента на 100 процентов.