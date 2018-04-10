Горбачев разочаровался в мировых лидерах

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что очень встревожен ситуацией в мире и одновременно разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры.

«Но тревога огромная. Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами», — передает его слова «Интерфакс».

Он призвал мировых лидеров вырваться из этого замкнутого круга «мер и контрмер», отказавшись от дальнейшей эскалации.

Владимира Путина и Также, считает Горбачев, нужно ускорить подготовку к встрече президентов России и США Дональда Трампа , которым нужно обсудить «стратегическую стабильность и обуздание гонки вооружений».

Ранее во вторник в Кремле заявили об отсутствии конкретных планов по встрече Путина и Трампа.

6 апреля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что подготовка к встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным будет продолжена.

О подготовке встречи двух лидеров Белый дом сообщил в конце марта.