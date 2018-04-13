Посольство России: условия в Сирии позволяют расследовать «химатаку» в Думе

В заявлении подчеркивается, что по просьбе правительства Сирии ОЗХО направляет своих экспертов в город Дума в Восточной Гуте, ожидается, что они прибудут на место в субботу. Сирийские власти обеспечат безопасность представителям ОЗХО, а Россия готова содействовать в этом вопросе.

"Мы заинтересованы увидеть независимых экспертов там, так что они могут сделать все необходимые тесты без промедления… Условия на месте теперь, когда российская военная полиция присутствует в Думе, подходят для расследования предполагаемого инцидента", — говорится в заявлении.

"Мы приняли к сведению заявление постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс , которая назвала идею проведения независимого расследования «достойной того, чтобы добиваться ее реализации». Что поражает, так это то, что заявления Великобритании в поддержку независимого расследования открыто противоречат тем, в которых на сирийское правительство вина возлагается автоматически", — подчеркивается в сообщении посольства.

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