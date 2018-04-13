Ещё
Посольство России: условия в Сирии позволяют расследовать «химатаку» в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России: условия в Сирии позволяют расследовать «химатаку» в Думе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Условия в Сирии позволяют проводить расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, заявило посольство РФ в Великобритании.
В заявлении подчеркивается, что по просьбе правительства Сирии ОЗХО направляет своих экспертов в город Дума в Восточной Гуте, ожидается, что они прибудут на место в субботу. Сирийские власти обеспечат безопасность представителям ОЗХО, а Россия готова содействовать в этом вопросе.
"Мы заинтересованы увидеть независимых экспертов там, так что они могут сделать все необходимые тесты без промедления… Условия на месте теперь, когда российская военная полиция присутствует в Думе, подходят для расследования предполагаемого инцидента", — говорится в заявлении.
"Мы приняли к сведению заявление постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс, которая назвала идею проведения независимого расследования «достойной того, чтобы добиваться ее реализации». Что поражает, так это то, что заявления Великобритании в поддержку независимого расследования открыто противоречат тем, в которых на сирийское правительство вина возлагается автоматически", — подчеркивается в сообщении посольства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
ФРГ в позиции по России руководствуется чужими авантюрами, заявила Захарова Макрон провел телефонные переговоры с Путиным по Сирии В Москве обеспокоены возможным решением Лондона по действиям в Сирии
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств84
Украина пригрозила России по газу231
Умер юморист Андрей Жмакин52
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ290
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США163
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение