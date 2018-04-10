Ещё
В больнице не назвали точный диагноз Скрипалей, заявили в посольстве России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больнице не назвали точный диагноз Скрипалей, заявили в посольстве России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство РФ направило ноту в МИД Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться. Согласно сегодняшнему заявлению директора больницы Солсбери Кристин Блэншард, Скрипали и полицейский Ник Бейли проходили лечение после того, как были подвергнуты воздействию нервнопаралитического вещества. При этом 16 марта один из докторов той же больницы Стивен Дэвис в своем письме в газету Times сообщил, что в тот день было только три пациента со значительным отравлением, причем ни у одного из пациентов не было симптомов отравления нервнопаралитическими агентами.
"Тщательный анализ письма Дэвиса и ряда заявлений Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Вот и сегодня Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики. В этой связи посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо госпоже Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение", — рассказал представитель посольства.
Кроме того, отметил он, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения.
"Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения и в чем конкретно оно выражалось? И это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — подчеркнул представитель посольства.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал о разработке уникального оружия Песков считает позицию США по Сирии неконструктивной Россию хотят превратить в страну-изгоя, заявил Шохин
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков560
Эрдоган раскритиковал Лаврова124
Китай пошел на уступки США в торговой войне428
США отправляют ударную группу в Средиземное море223
Меркель анонсировала встречу без России422
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение