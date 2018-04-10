В больнице не назвали точный диагноз Скрипалей, заявили в посольстве России

Ранее представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться. Согласно сегодняшнему заявлению директора больницы Солсбери Кристин Блэншард, Скрипали и полицейский Ник Бейли проходили лечение после того, как были подвергнуты воздействию нервнопаралитического вещества. При этом 16 марта один из докторов той же больницы Стивен Дэвис в своем письме в газету Times сообщил, что в тот день было только три пациента со значительным отравлением, причем ни у одного из пациентов не было симптомов отравления нервнопаралитическими агентами.

"Тщательный анализ письма Дэвиса и ряда заявлений Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Вот и сегодня Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики. В этой связи посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо госпоже Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение", — рассказал представитель посольства.

Кроме того, отметил он, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения.

"Если нет, то кто дал согласие от их имени? На основании какого диагноза все-таки принималось решение о методах лечения и в чем конкретно оно выражалось? И это лишь короткий список вопросов, на которые британские власти до сих пор не дали четкого ответа", — подчеркнул представитель посольства.