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У Москвы есть основания обвинить Лондон в дезинформации, заявили в МИД
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У Москвы есть основания обвинить Лондон в дезинформации, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У России есть все основания предъявить Лондону обвинение в дезинформации и намеренном манипулировании общественным мнением в связи с «делом Скрипаля», заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня у нас есть все основания предъявить обвинения официальному Лондону в намеренной дезинформации, пропаганде и манипулировании общественным мнением", — сказала Захарова.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.
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