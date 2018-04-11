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Возвращение Крыма изменило страну, заявил Медведев
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Возвращение Крыма изменило страну, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России стало событием, которое изменило страну и открыло новую главу в истории современной России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"И, конечно, в эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой. Это событие, вне всякого сомнения, изменило страну, изменило мир и открыло новую главу в истории современной России. Эта глава началась с восстановления справедливости и большой, напряженной работы. И наша страна писала эту главу с огромной гордостью и достоинством", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 6 лет.
Он отметил, что буквально за один год Крым был интегрирован в экономическую, инфраструктурную и социальную системы РФ.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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