Возвращение Крыма изменило страну, заявил Медведев

"И, конечно, в эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой. Это событие, вне всякого сомнения, изменило страну, изменило мир и открыло новую главу в истории современной России. Эта глава началась с восстановления справедливости и большой, напряженной работы. И наша страна писала эту главу с огромной гордостью и достоинством", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 6 лет.

Он отметил, что буквально за один год Крым был интегрирован в экономическую, инфраструктурную и социальную системы РФ.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>